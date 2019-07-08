لقي عاطل مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته في مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف بعد يومين من مصرع شقيقه الأصغر، الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية، عندما تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بوصول شقيقين أحدهما يدعى "عرفة. م. ح" 35 عاما، فلاح ومصابا بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه "قرني" 41 عاما، حاصل على دبلوم مصابا بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالأصبع اليد اليمنى نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين.

وتبين من تحقيقات مباحث مركز شرطة الفشن، أن المشاجرة وقعت بين كل من طرف أول ويدعى "عرفة. م" 35 عاما، فلاح، مصابا بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ وشقيقه "قرني. م" 41 عاما، حاصل على دبلوم مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالإصبع اليد اليمنى، وطرف ثاني "محمد. ع" 63 عاما، فلاح مصاب بجرح قطعي بالجبهة ونجليه عبد الله 41 عاما، عامل بشركة الغاز الطبيعي، مصابا بكدمة بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالرأس "ياسر" 40 عاما، أمين شرطة مفصول وجميعهم مقيمون بمنشأة ناصر وتبادلوا الاتهامات بين الطرفين، وجرى نقل المصاب الأول لمستشفى بني سويف الجامعي وباقي المصابين لمستشفى الفشن المركزي.

وتطورت المشاجرة وتدخلت فيها النساء واستعانت كل عائلة بأقاربها في المشاجرة والتي استخدم فيها العصي والطوب مما أدى إلى مصرع "عرفة" بعدما جرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لخطورة حياته متأثرا بإصابته يوم الجمعة الماضية، وتوفى شقيقه الثاني ويدعى "قرني" اليوم، متأثرا بإصابته أيضا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بضبط وإحضار طرفي المشاجرة، والتصريح بدفن المتوفيين عقب انتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما، لبيان سبب الوفاة.

وضبطت قوات الشرطة 25 شخصا من أطراف المشاجرة، وجرى إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.