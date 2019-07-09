أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، أن الشراكة بين بلادها ومصر أخوية وتاريخية ووثيقة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان.

وأضافت، خلال حوارها مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن الشراكة بين البلدين متفاهمة في الكثير من المحافل والمجالات: "نتحدث عن هذه الشراكات كأننا في مبنى واحد، وهناك الكثير من الفعاليات التي شاركتنا فيها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، مثل مهرجان البردة في شهر نوفمبر السابق، بالإضافة إلى فعاليات تتعلق بالفن الإسلامي".

وأشادت الوزيرة الإماراتية، ببينالي القاهرة، حيث أنها المنصة التي تساعد على فتح مساحات الإبداع للكثير من الفنانين: "فخورة أن هناك العديد من الفنانين يتجهون نحو الشرق، وما شهدته في هذا البينالي تظاهرة فنية كبيرة وتعبير جيد عن الفن الإفريقي كما سعدت بوجود فنانين إماراتيين فيه".