أشاد عدد من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية النوعية بأقسامها، بالنظام الجديد الذي تم تطبيقه مؤخرا، بشأن الامتحانات الموحدة، التي تعتمد على المعرفة والإطلاع، مؤكدين أن الاختبارات تعتمد في الأساس على قدرات ومهارات الطالب، ولا تحتاج لمراكز دروس خصوصية للتدريب.

وقال الطالب ريمون أشرف، من شعبة العلمي رياضة، إنه لم يفكر في حجز أي مواعيد في سناتر خارجية للتدريب على طريقة الاختبارات بالكلية، مؤكدا أنه حرص على تنمية موهبة الرسم منذ العقد الرابع من عمره.

وأضاف "ريمون"، لـ "الوطن"، أن الندوة التعريفية التي تنظمها الكلية يوميا لطلاب الثانوية العامة، لإرشادهم على كيفية اجتياز اختبارات القدرات كافية لتأهيل الطلاب للاختبارات بدلا من السناتر الخاصة، مؤكدا أن الاختبارات تعتمد فقط على المواهب والقدرات الابداعية.

من جانبه قال الطالب محمود نسيم، إنه لم يعط اهتماما لمروجي "السناتر" الخاصة أمام الكلية، لافتا إلى أن الاختبارات لم تكن في الصعوبة التي تستحق الالتحاق بمراكز التدريب الخاصة، مضيفا، "أنا تدربت عليها في 3 أيام على يوتيوب".

وفي سياق متصل أكدت الطالبة مريم جميل، شعبة علمي علوم، لـ "الوطن"، أنها لم تهتم بالأوراق التي يتم توزيعها على الطلاب أمام الكليات، والتي تروج "للسناتر الخارجية"، مشيرة إلى أنها تهتم بتنمية مواهبها في الرسم والأعمال الفنية منذ وقت طويل، مؤكدة أن اختبارات القدرات تعتمد على مهارات الطلاب.