عبر منصات التواصل الاجتماعية الثلاث الموثقة باسمه، صار محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، محل اهتمام ما يقرب من 60 مليون بلغة "Like" و"Follow" في مصر والعالم، وصار من خلال لمسات بسيطة على لوحة الهاتف محركًا ومصدرًا للأحداث تتناقل أخباره وصوره وكالات وصحف وقنوات محلية وعالمية، تجده بـ140 حرفًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ينتزع تضامن ودعم الملايين في أزماته، أو يقلبهم ضده بآرائه، بضغطة واحدة تنتزع لقطة فوتوغرافية مصورة آلاف الإعجابات على "إنستجرام"، أو يصبون غضبهم في مئات التعليقات على لقطة أخرى غير مألوفة، والأمر ذاته في "فيس بوك"، ينزل بفيديو أو بث حي على صفحته، يلتف من حوله الجماهير المحبة لدعمه، أو يتداول آخرون بين حساباتهم سقطة لسان في "فيديو" آخر، ويكيلون له الاتهامات والانتقادات.

الأمر اختلف مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر، وصارت لبصمات صلاح على صفحات التواصل الاجتماعي وقع مختلف على الجماهير، خاصة بعد الخروج من دور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا، وما صاحبه من أجواء مضطربة داخل معسكر المنتخب، أبرزها أزمة "عمرو وردة"، ما زاد من إثارة الجدل حول هداف الدوري الإنجليزي، وانقلبت صحف عالمية وإنجليزية ضده، فضلًا عن عدد من التدوينات والمنشورات والصور على حساباته الثلاثة طوال البطولة، أثارت تساؤلات حول مدى تركيزه مع المنتخب وقت البطولة، واهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.