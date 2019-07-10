عبر منصات التواصل الاجتماعية الثلاث الموثقة باسمه، صار محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، محل اهتمام ما يقرب من 60 مليون بلغة "Like" و"Follow" في مصر والعالم، وصار من خلال لمسات بسيطة على لوحة الهاتف محركًا ومصدرًا للأحداث تتناقل أخباره وصوره وكالات وصحف وقنوات محلية وعالمية، تجده بـ140 حرفًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ينتزع تضامن ودعم الملايين في أزماته، أو يقلبهم ضده بآرائه، بضغطة واحدة تنتزع لقطة فوتوغرافية مصورة آلاف الإعجابات على "إنستجرام"، أو يصبون غضبهم في مئات التعليقات على لقطة أخرى غير مألوفة، والأمر ذاته في "فيس بوك"، ينزل بفيديو أو بث حي على صفحته، يلتف من حوله الجماهير المحبة لدعمه، أو يتداول آخرون بين حساباتهم سقطة لسان في "فيديو" آخر، ويكيلون له الاتهامات والانتقادات.

الأمر اختلف مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر، وصارت لبصمات صلاح على صفحات التواصل الاجتماعي وقع مختلف على الجماهير، خاصة بعد الخروج من دور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا، وما صاحبه من أجواء مضطربة داخل معسكر المنتخب، أبرزها أزمة "عمرو وردة"، ما زاد من إثارة الجدل حول هداف الدوري الإنجليزي، وانقلبت صحف عالمية وإنجليزية ضده، فضلًا عن عدد من التدوينات والمنشورات والصور على حساباته الثلاثة طوال البطولة، أثارت تساؤلات حول مدى تركيزه مع المنتخب وقت البطولة، واهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

فوز محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب أفريقي لعامين متتاليين، وترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم، فتحت أبواب المقارنة في الموسمين الماضيين بين "مو" ونجوم من طراز رفيع كـ"ليونيل ميسي" و"كريستيانو رونالدو"، ولعل "السوشيال ميديا" واحدة من أوجه المقارنة، ولهذا ترصد "الوطن" في التقرير التالي، تعامل نجوم الكرة العالمية مع منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات البطولات الكبرى تحديدًا، ومدى انشغالهم بأمور أخرى خارج الملعب في أوقات معسكرات منتخباتهم أم لا.

ليونيل ميسي لا وقت للسوشيال ميديا في "كوبا أمريكا".. الأرجنتين أهم

"البرغوث الصغير" ليونيل ميسي، جناح برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، المتوج بالكرة الذهبية "البالون دور" 5 مرات في أعوام "2009، 2010، 2011، 2012، 2015"، كانت آخر البطولات المهمة، التي شارك فيها، قارية، وهي "كوبا أمريكا"، والتي تزامنت في منافساتها مع كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر، لم ينقطع تمامًا عن العالم الافتراضي، ولكنه ظهر بشكل مختلف تمامًا عن لاعب ليفربول محمد صلاح، خلال "الكان"، وهو ما تظهره صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويعجب بها أكثر من 90 مليون حوال العالم كالتالي:

14 يونيو 2019 (قبل 48 ساعة من مباراة الأرجنيتين): ميسي يطل عبر صفحته بصورتين في منشورين مختلفين الفارق الزمني بينهما 7 دقائق وهو يرتدي قميص منتخب بلاده في البطولة، ولم يصحب الصور أي كلمات مكتوبة.

15 يونيو 2019: بداية البطولة "لم يظهر ميسي عبر حسابه على فيس بوك أو أي منصة أخرى".

16 يونيو 2019: أول مباراة لمنتخب الأرجنتين في "كوبا أمريكا" أمام كولومبيا، وتنتهي بخسارة الأرجنيتين 2 - 0 "لم يظهر ميسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

17 و18 و19 يونيو 2019: لم يظهر ميسي بأي صورة أو منشور على صفحته الرسمية وهي أيام ما قبل الجولة الثانية في الدور التمهيدي بالبطولة.

20 يونيو 2019: تعادل الأرجنتين وبارجواي 1 - 1 في مباراة الجولة الثانية "لم يظهر ميسي على صفحته الرسمية بأي شكل".

21 و22 يونيو 2019: لم تشهد صفحة "ميسي" أي منشور أو ظهور، وهي أيام ما قبل الجولة الثالثة في الدور التمهيدي بالبطولة.

23 يونيو 2019: فوز الأرجنتين على قطر 2-0 وصعودها للدور ربع النهائي، ولم يظهر ميسي عبر صفحته الرسمية بأي منشور ولو على سبيل الاحتفال.

25 يونيو 2019: أول ظهور لميسي على صفحته الرسمية بعد 11 يومًا بمنشور واحد من 3 صور تجمعه بأبنائه وأصدقائه، وقبل ثلاثة أيام من مباراة ربع النهائي مع "فنزويلا".

26 و27 يونيو 2019: عاد ميسي للاختفاء من جديد من صفحته الرسمية.

28 يونيو 2019: الأرجنتين تصعد إلى الدور نصف الهائي في كوبا أمريكا على حساب فنزويلا والاحتفالات تغيب عن صفحة ميسي، ولم يظهر بعدها لمدة 48 ساعة أخرى.

1 يوليو 2019: ميسي يطل على جمهور صفحته بصور من تدريبات المنتخب الأرجنتيني مصاحبة بأيقونة "علم بلاده" ويختفي من جديد.

"البرغوث الصغير" ظهر على فيس بوك مرتين فقط خلال مشوار الأرجنتين بـ"كوبا أمريكا"

3 يوليو 2019: البرازيل تقصي الأرجنتين من الدور نصف النهائي، وميسي لا يعلق على أحداث المباراة عبر حسابه رغم الجدل حول ركلة جزاء مستحقة لمنتخب بلاده، إلا أنه أجَّل الحديث لوقت آخر.

6 يوليو 2019: الأرجنتين تفوز ببرونزية كوبا أمريكا وطرد ميسي من المباراة، ويؤجل التعليق.

7 يوليو 2019: آخر أيام كوبا أمريكا وبعد 24 ساعة من انتهاء مغامرة الأرجنتين، ميسي يعلق وينتقد اتحاد كوبا أمريكا، ويكسر صمته عن كتابة منشورات دام 23 يوما، بعد أن كان يكتفي بنشر الصور دون التعليق عليها كتابةً.

كريستيانو رونالدو.. روح البرتغال والعمل الجماعي تغلب في منشوراته على فيس بوك بـ"أمم أوروبا"

موهبة كروية لا يختلف عليها اثنان على كوكب الأرض، هو "الدون كريستيانو رونالدو"، جناح النادي الملكي الإسباني ريال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي في الوقت الحالي، وصاحب الـ5 كرات ذهبية، لديه أكثر من 122 مليون معجب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتنال منشوراته إعجابات وتعليقات من عشرات الآلاف بشكل شبه يومي، يتواجد في أوقات البطولات بشكل مختلف على منصاته الاجتماعية، التي تديرها في أغلب الأوقات ابنة مدير أعماله، وكانت آخر بطولة توج بها "الدون" مع منتخب بلاده، هي دوري الأمم الأوروبية، والتي استمرت الأدوار النهائية منها لمدة 5 أيام في الفترة من 5 يونيو وحتى 9 يونيو المنقضي، وظهر فيها "رونالدو" على حسابه على النحو التالي:

3 يونيو 2019 "قبل 48 ساعة من الدور نصف النهائي للبطولة": رونالدو يظهر على صفحته الرسمية بصور من تدريبات فريقه استعدادا لمباراة سويسرا ويعلق بكلمات حماسية "روح الفريق" وإلى جانبها علم البرتغال، وينقطع 48 ساعة عن "السوشيال ميديا" للتركيز في المباراة.

5 يونيو 2019: بداية الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وقبل مباراة البرتغال وسويسرا، يكتب رونالدو منشورًا حمل الطابع الإنساني، ليهنئ توأمه "تياجو وإيفا" بعيد ميلادهم، "تهانينا يا حب البابا.. إنه من السيئ ألا أتواجد معكم، لكن ماما معكم، دائما سعداء، وأحبكم كثيرا"، ليعود في المساء ويحتفل بفوز فريقه بـ"هاتريك" ماركة مسجلة باسمه، ورغم ذلك نشر صورة احتفال المنتخب بأكمله، وعبر عن سعادته بمساعدة منتخبه في الوصول للنهائي.

6 يونيو 2019: نشرت صفحته الرسمية، والتي تديرها ابنة مدير أعماله، ماريسا خورخي مينديز، صورة هدفه في "+90" بمرمى سويسرا.

7 و8 و9 يونيو 2019: يعود رونالدو للتركيز مع منتخب بلاده وينقطع عن "السوشيال ميديا" حتى التتويج والفوز بالبطولة على حساب الطواحين الهولندية في النهائي.

10 يونيو 2019: يُطل رونالدو بأكثر من منشور احتفالي بالفوز، وينشر صوره، وهو يحتضن كأس البطولة.

صلاح على السوشيال ميديا في "كان 2019".. شارة ووردة وحملة إعلانية وكتاب

مقارنة منصات "ميسي" و"رونالدو" الاجتماعية في "كوبا أمريكا" و"دوري الأمم الأوروبية" مع "صلاح" في الكان الأفريقي، ليست لصالح جناح ليفربول والمنتخب المصري، الذي ظهر مهتمًا أكثر من اللازم بـ"السوشيال ميديا"، وأقل تركيزًا مع المنتخب، خاصة أن صلاح ظهر على المنصات الثلاث خلال أيام البطولة، وبمنشورات منوعة، في حين أن ميسي ورونالدو ظهرا على منصاتهما بنفس المنشورات خلال البطولتين، أو بمعنى آخر أن حسابتهما مرتبطة ببعضها تقنيا في عملية النشر، فيظهران على منصاتهما الثلاث بشكل واحد، كما أن لديهما من يدير حساباتهما، فميسي لديه شركة محترفة تدير موقعه ومنصاته الاجتماعية، و"رونالدو" تساعد ابنة مدير أعماله في إدارة صفحاته، خاصة ما يتعلق بالإعلانات، أما صلاح كان وجوده على النحو التالي:

17 يونيو 2019 (قبل 4 أيام من انطلاق الكان الأفريقي): نشر "صلاح" مجموعة من الصور على حسابه لظهوره، واحدة وهو يرتدي شارة القيادة في مباراة مصر الودية أمام غينيا، وأخرى أثناء مراوغته لحارس غينيا في كرة الهدف، الذي سجله أحمد علي، والثالثة وهو يمزح مع زملائه في الفريق على "الدكة".

18 و19 يونيو: اختفى صلاح من منصاته الاجتماعية الثلاث، ولم يظهر.

20 يونيو (قبل 24 ساعة من افتتاح البطولة): ظهر صلاح على صفحتيه الرسميتين بـ"فيس بوك" و"تويتر" بصورة من تدريبات المنتخب.

21 يونيو 2019: فوز مصر بمباراة الافتتاح على زيمبابوي، واختفاء صلاح من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Appearances

Goals

x Golden Boots

x African Player of the Year

Champions League winner

PFA Players' Player of the Year

Premier League Player of the Season

Puskás Award winner



A lot has happened since @MoSalah​ joined the Reds #onthisday in 2017. pic.twitter.com/VHn8nyn2qP — Liverpool FC (@LFC) June 22, 2019

22 يونيو 2019: ظهر "صلاح" عبر حسابه بـ"تويتر" ليعيد نشر تدوينة لحساب ليفربول الرسمي عن إنجازاته مع الفريق، وأعقبها منشور على "تويتر" لصور لمراوغاته في الملعب بمباراة افتتاح "كان 2019".

23 يونيو 2019: يعيد نشر صوره ولقطات مراوغاته واحتفاله في الملعب بمباراة الافتتاح، ولكن هذه المرة على "فيس بوك".

24 و25 و26 يونيو 2019: لم يظهر على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد الفوز على الكونغو.

We need to believe in second chances... we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

27 يونيو 2019: ظهر صلاح على "تويتر" ليثير الجدل بتدوينتين باللغة الإنجليزية، انقسم حولها جمهور "السوشيال ميديا"، وذلك بسبب دفاعه عن عمرو وردة، لاعب المنتخب المتهم بالتحرش بعارضة أزياء مصرية، ومن بعدها فتاة مكسيكية، لتفتح الصحافة الإنجليزية والعالمية سيلًا من الانتقادات ضد "صلاح"، وبعد التدوينتين نشر ألبوم صور لاحتفاله مع المنتخب في "فيس بوك"، وكذلك على "إنستجرام".

28 يونيو 2019: نشر أكثر من تدوينة ومنشور على المنصات الثلاث، إحداها ألبوم لقطات أخرى من الفوز على الكونغو، وآخر بصورة في "الجيم"، وهو يمسك بهاتفه المحمول، ليرد على الأخبار المتداولة عن سحب الهواتف المحمولة من اللاعبين بعد واقعة التحرش.

29 يونيو 2019 "قبل 24 ساعة من مباراة أوغندا": نشر فيديو آخر على "تويتر" له داخل الجيم.

30 يونيو 2019: لم يظهر على منصات التواصل الاجتماعي الثلاث رغم الفوز على أوغندا.

1 يوليو 2019: نشر "صلاح" صورة له عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاث، وهو يستجم داخل حمام السباحة، كما نشر قصة لغلاف كتاب جديد على "إنستجرام"، وهو "فكر وازدد ثراء" لنابليون هيل، على هامش تناوله وجبة الإفطار بمعسكر منتخب الفراعنة.

2 يوليو 2019: لم يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

3 يوليو 2019: نزل صلاح بصورة شخصية على منصاته الاجتماعية الثلاث، وهو يبتسم، كما خرج بمنشور آخر، اختص به رواد "تويتر" فقط، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، كما نشر فيديو على موقع التدوينات القصيرة أيضًا لحملته الدعائية لفنادق "ريتز" العالمية.

4 يوليو 2019: أعاد نشر فيديو حملته الدعائية لفنادق "ريتز" على صفحته بـ"فيس بوك".

5 يوليو 2019: نشر تهنئة لصديقه في ليفربول ديان لوفرين بعيد ميلاده، مصحوبة بصورة تجمعهما.

Happy birthday bro pic.twitter.com/TFXsTg3VLM — Mohamed Salah (@MoSalah) July 5, 2019

6 يوليو 2019: لم يظهر على منصات التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا والخروج من البطولة.

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019

7 يوليو 2019: خرج بتدوينة باللغة العربية على حسابه بموقع "تويتر"، يعبر عن حزنه للخروج المبكر، ويشكر الجماهير على الدعم.