محمد رعد.. قصة النائب المقرب من حسن نصر الله المعاقب أمريكيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على نائبين من حزب الله في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الحزب، علما بأنها المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني.

وشملت العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، لاتهامهما باستغلال النظام السياسي والمالي في لبنان لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله، وفيق صفا.

ومحمد رعد، من مواليد 1955 في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو حاصل على شهادته من دار المعلمين والمعلمات في لبنان وإجازة جامعية في الفلسفة من كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، وتولى رئاسة تحرير جريدة "العهد" التابعة لحزب الله.

ويعد رعد رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، وانتخب نائبا للمرة الأولى عام 1992، وهو عضو في مجلس الشورى في حزب الله اللبناني، وهي الجهة التي تدير العمليات والهجمات المسلحة التي يقوم بها عناصر الحزب خارج لبنان.

وانتخب رعد بمجلس الشورى عام 2009، وهو أحد العناصر المقربين من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ومن خلال منصبه كرئيس لكتلة نواب حزب الله في البرلمان، المعروفة بـ"كتلة الوفاء للمقاومة"، فإن رعد يشرف على تنفيذ أجندة حزب الله وسياساته داخل البرلمان اللبناني.

ولدى رعد أيضا علاقات مع شركاء حزب الله الماليين وممثليه خارج لبنان، ففي عام 2017، التقى رعد برجال الأعمال في حزب الله، أدهم طباجة وحسين علي فاعور، اللذين سبق وأن طالتهما العقوبات الأمريكية.

واعتبرت وزارة الخزانة أن هذه الصورة تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله اللبناني.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني وإن كانت فرضت سابقا وعلى دفعات عقوبات على مسؤولين آخرين في الحزب أو على أشخاص تقول إنهم يساهمون في تمويله.