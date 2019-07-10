انتهت النجمة سمية الخشاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا" وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما.

وتقول كلمات الأغنية: "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

جدير بالذكر أن آخر أعمال سمية أغنية "بتستقوى" وهي من ألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازي وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.