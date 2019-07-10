"كله رايح".. أحد أبرز العبارات الدرامية الساخرة العالقة في أذهان الجمهور، ولا تزال لسان حال كثيرين، فما أن يحدث موقفًا دراميًا إلا ويتم استدعاء شخصية "عم ضياء" الكئيب، التي جسدها الفنان محمد جمعة.

وقال جمعة" خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، إن مصطلح "كله رايح" يهون الكثير عن المواطنين، خاصة الشخص الذي يّمر بأزمات، كما أن لها منطق فلسفي واضح، موضحًا أن شخصية "عم ضياء" و مقولة "كله رايح" نجحت في منع شخص من الإقدام على الانتحار، وذكر أنه إذا كانت شخصية "عم ضياء" لم تُعلم مع أحد ونجحت فقط في أنقاذ شخص من الانتحار فهذا يُعد كفاية له.

وأشار الفنان الكوميدي، إلى أن أحد الأشخاص تواصل معه على حسابة الشخصي عبر موقع "فيس بوك"، وأرسل له رسالة بنيته في الانتحار، موضحًا أنه شعر بأن الشخص الذي يكتب له يحدثه من أعماق قلبة وبصدق، فقام "جمعة" بالتواصل معه وأقنعه بالتراجع عن هذا القرار.

وتابع :" اتكلمت معاه قولتله عايز تنتحر ليه، وحكى لي أزمات في حياته، وفضلت اتكلم معاه فى حوار طويل، وفي الآخر قولتله كله رايح، وعيش الحياة زي ما هي، وفي الآخر هو قالي إنت عندك حق".