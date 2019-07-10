سيطرت قوات الحماية المدنية قبل قليل على الحريق الذي شب في دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك بعد أكثر من ساعتين من محاولات الإطفاء.

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية تقوم الآن بعمليات التبريد للحيلولة دون تجدد الحريق مرة أخرى.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.