مصدر: انهيار جزء من سطح دير الأنبا بولا وقطع الغاز والكهرباء عن المبنى

قال مصدر أمني، بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق الذي شب بدير الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة.

وأضاف المصدر أنه أثناء عملية الإطفاء، انهار جزء من سطح الدير، موضحًا أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة بعد مرور أكثر من ساعتين على اندلاع الحريق.

وأكد المصدر أن الأهالي ساعدوا قوات الحماية المدنية في محاولات إطفاء النيران، والسيطرة عليها، وتم قطع الغاز والكهرباء عن المبنى.

نشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.