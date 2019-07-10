صور.. ما فعله الحريق الهائل بدير الأنبا بولا: السقف تآكل والرخام تكسر

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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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حبس أعضاء أكبر عصابة لتهريب البشر في بريطانيا

حبس أعضاء أكبر عصابة لتهريب البشر في بريطانيا

الأمية التكنولوجية.. عقبة على طريق الخدمات الذكية

الأمية التكنولوجية.. عقبة على طريق الخدمات الذكية

في ذكرى وفاته.. 10 معلومات عن البابا كيرلس "عمود الدين"

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اليوم.. فتح باب الطعون على المرشحين بمقاعد التجديد النصفي للأطباء 

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