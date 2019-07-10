أخبار ماتفوتكش| حريق دير الأنبا بولا.. وإقرار الحد الأدنى للأجور

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بدأ بانفجار تكييف واستمر لـ3 ساعات.. التفاصيل الكاملة لحريق دير الأنبا بولا

سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق هائل شب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، لمدة ثلاث ساعات صباح اليوم، وأجرت عمليات التبريد، وبحسب مصدر كنسي، أن السبب المبدئي للحريق يرجع لانفجار أحد التكييفات، ما سبب ماسًا كهربائيا.

ما فعله الحريق الهائل بدير الأنبا بولا: السقف تآكل والرخام تكسر

دخان يملأ المكان، ومياه تحاوطه من جميع جهاته، أشخاص كثيرون يتابعون المشهد عن قرب، ورجال إطفاء وإسعاف يحاولون إنقاذ الموقف بعد أن نشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة وتحديدًا في شارع الدويدار، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

"الأدنى للأجور": 3500 جنيه للدرجة الأولى و2000 لـ"السادسة" و7 آلاف لـ"الممتازة"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بإقرار الحد الأدنى للأجور، للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019، على أن يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، وبالنسبة للدرجة الأولى، يكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

الولايات المتحدة تجند حلفاء عسكريين في مياه الخليج واليمن

قال جنرال بارز، إن الولايات المتحدة تريد إنشاء تحالف عسكري دولي لحماية المياه حول إيرانواليمن، وقال الجنرال البحري جوزيف دانفورد، إنه يريد "ضمان حرية الملاحة" في المنطقة، والتي توفر طرق التجارة الأساسية، وفي الشهر الماضي ألقت الولايات المتحدة باللوم على المقاتلين المدعومين من إيران لشن هجوم على شاحنتين نفط، بحسب "BBC".

بريان هوك: إيران خفضت ميزانية الدفاع بنسبة 27% بسبب العقوبات الأمريكية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، إن إيران خفضت ميزانية الدفاع بنسبة 27% بسبب العقوبات الأمريكية، وذلك حسبما صرح لـ"العربية" في تصريح خاص.

هبوط "أول رحلة" في مطار العاصمة الإدارية

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، صباح أمس التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، بهبوط أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبرس"، إلى مطار العاصمة، الذي يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة، والذي يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ويعد النواة لأحدث أيقونة معمارية ذكية في مصر وشمال إفريقيا وهي العاصمة الإدارية الجديدة قبلة المستثمرين ورواد الأعمال..

"تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب بشأن التحقيقات الجارية ضده.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صرف "بدل بطالة" بمشروع قانون التأمينات

على غرار العديد من الدول الأجنبية، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، للمرة الأولى، على مواد خاصة لمنح "بدل البطالة" لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ليتيح احتساب "تأمين البطالة"، المقدم من الدولة، وتقدم "الوطن" شرحا وافيا بشأنه، طبقا لمواده.

العظمى بالقاهرة تصل لـ 40.. توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

نشر موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، لمدة 3 أيام مقبلة، خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري، وتشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلا.

8 أغسطس.. عودة عرض "3 أيام في الساحل" و"الملك لير" في القاهرة

يستقبل فريق "كايرو شو" يوم 8 أغسطس المقبل عرضي "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدي بمدينة 6 أكتوبر، وعرض "الملك لير" ليحيي الفخراني بمدينة التجمع الخامس، ومن المقرر أن يتم عرض المسرحيتين لمدة 4 أيام بداية من الخميس 8 أغسطس وحتى 11 أغسطس، كما نشرت صفحة "كايرو شو" عبر "فيس بوك".

ألان جريس: منتخب مصر يعاني من عقم هجومي..وأجيري دفع ثمن عروضه الباهتة

عقب آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على خروج مصر المفاجئ من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة قائلا إن الهزيمة لم تكن متوقعة، وبالنسبة للمغرب أيضا نفس الشيء، والبطولة كانت مليئة بالمفاجآت، لذلك عمل على التمسك بالفرص للتأهل، وعمل مع الفريق على تحسين المستوى للوصول للمربع الذهبي للبطولة.