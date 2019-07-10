تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 10 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

افتتاح المؤتمر العربي 11 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لـمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس.

مجلس النواب يعقد جلسة للتصويت على مشاريع القوانين التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي النواب

يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على مشاريع القوانين التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي النواب منها مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين يزور المجر

يزور المقرر الخاص المستقل لـ الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين فيليب غونزاليس موراليس، المجر، لمدة أسبوع، ليتولى تقييم القوانين والسياسات والممارسات الحالية في المجر وتأثيرها على حقوق الإنسان لجميع المهاجرين.

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة بالبنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

المجلس الشعبي الوطني الجزائري يعقد جلسة علنية لانتخاب رئيسه الجديد

يعقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري "الغرفة الثانية في البرلمان"، جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، خلفا للرئيس المستقيل معاذ بوشارب.

اجتماع طارئ لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في فيينا

يعقد بمقر وكالة الطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، والذي يناقش عملية التحقق والرصد للنشاط النووي في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، ودعت الولايات المتحدة للاجتماع بعد قيام إيران بتجاوز النسب المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبي وبقية القوى الدولية في إنقاذ الاتفاق.

مركز النيل للإعلام ينظم ندوة بعنوان "الكشف المبكر لسرطان الثدي"

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان " الكشف المبكر لـسرطان الثدي " وذلك تزامنا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

استمرار فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة"

تستمر فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الإجازة الصيفية بساحة الهناجر للأطفال، لليوم الرابع، حيث تبدأ ورشة "أنا وصديقي" وورشة "الركن الأخضر" التي يشرف علي تقديمها الإدارة العامة للتوعية الثقافية البيئية بـوزارة البيئة.

رئيس البيت الفني للمسرح يفتتح العرض المسرحي الجديد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام الساعة التاسعة مساء العرض المسرحي الجديد " أوبرا بنت عربي " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح.

مباريات ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "بنين والسنغال" في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "نيجيريا وجنوب أفريقيا" في إطار ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.