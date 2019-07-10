لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من القطار المتجه من قليوب إلى القناطر أمام قرية شركس بمركز قليوب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقى العقيد حسن محاريق نائب مأمور قسم قليوب، بلاغا من عمليات النجده بوجود جثه لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية شركس دائرة القسم.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين وجود جثة "محمد. أ" 42 سنة، عامل ومقيم بالمراغة في سوهاج على شريط السكة الحديد.

"الصحة": الوفاة بسبب صدمة عصبية

وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجرح قطعى بالحاجب الأيسر، وكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره أن الوفاة نتيجة صدمة عصبية ونفى وجود شبهه جنائية.

وبسؤال شقيق المتوفى "السيد" 49 سنة عامل، قرر أنه حال استقلال شقيقه المتوفى القطار القادم من قليوب باتجاه القناطر لزيارة أحد أصدقائه، اختل توازنه وسقط من القطار مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يشتبه في ذلك جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2436 إداري قسم قليوب لسنة 2019.