رئيس حي حدائق القبة: لا خسائر بشرية في حريق كنيسة الأنبا بولا

قال اللواء محمد سالم، رئيس حي حدائق القبة، إنه جرى السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الذي اندلع، فجر أمس، دون أي خسائر بشرية باستثناء بعض الاختناقات جراء تصاعد الدخان.

وأصاف، لـ"الوطن"، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد موقع الحادث وتابع عملية الإطفاء بنفسه، وتجول في المكان لمعرفة أسباب الحريق.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بعد أكثر من ساعتين من محاولات الإطفاء.