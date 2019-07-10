أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته جامعة القاهرة بصدور العدد الدولي الأول من مجلة جامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد Emerald، وتصدر باللغة الإنجليزية.

وقال حسب الله، في بيان أصدره اليوم، إن نجاح جامعة القاهرة في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية دليل قاطع على حرص الجامعة وقياداتها على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.

وهنَّا حسب الله رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، ولجميع قيادات وعمداء وأساتذة واعضاء هيئة التدريس والباحثين من شباب الجامعة ولطالبات وطلاب الجامعة وجميع العاملين بها على نجاح إدارة جامعة القاهرة، خلال هذه المرحلة التي احتلت فيها جامعة القاهرة مراكز متقدمة عالميا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصبحت منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليا.

وشدد حسب الله على أن جامعة القاهرة تسير نحو تحقيق خطوات مهمة وجديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة، خلال الفترة المقبلة، وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط وإنما للباحثين العرب والأجانب.