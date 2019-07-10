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آلان جريس: جاهزون لقتل طموحات مدغشقر

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تشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للاحتفال بالعيد القومي للقليوبية

تشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للاحتفال بالعيد القومي للقليوبية

رئيس وزراء تنزانيا يطالب بنقل خبرة مصر في العاصمة الإدارية لبلاده

رئيس وزراء تنزانيا يطالب بنقل خبرة مصر في العاصمة الإدارية لبلاده

ورشة عمل حول ضمان سلامة الأغذية في قطاع الحبوب المصري

ورشة عمل حول ضمان سلامة الأغذية في قطاع الحبوب المصري

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 4 كنائس

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 4 كنائس

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مؤتمر صحفي لـ"جريمة في المعادي" بالسعودية

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