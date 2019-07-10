قال الدكتور صلاح محمد شحاتة رئيس قطاع المياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، إن الموارد المائية قررت صيانة وتأهيل سد وادي امتداد الغائب وسد وادي الجيبي بمدينة دهب خلال العام المالي الجاري وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، مطالبا مسؤولي الشركة المنفذة بسرعة العمل حتى يجرى إنهاء الأعمال في موعدها المقررة.

وأكد أن هناك تعاون بين وزارة الري محافظة جنوب سيناء لإنجاز مشروعات الحماية من أخطار السيول بجميع مدن المحافظة، لافتا إلى أن جهاز تطوير العشوائيات رصد 7.5 مليون جنيه لصالح حماية منطقة وادي البيضا بدهب بالإضافة إلى التعاون بين وزارة الري ومحافظة جنوب سيناء لحماية الحي الأول بمدينة أبوزنيمة من أخطار السيول بتنفيذ سدين وبحيرة صناعية لحصاد مياه السيول.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس قطاع المياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس عبدالرحمن فريد مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، أعمال الصيانة الجارية بحاجز وسد الجيبي ومنطقة الصعدا البيضا بمدينة دهب للحماية من أخطار السيول.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن أعمال الحماية من أخطار السيول التي جرى تنفيذها والجارية تقدر تكلفتها 750 مليون جنيه، موضحا أنه جرى تنفيذ أعمال في الفترة من 2014 حتى 2018 بتكلفة بلغت قيمتها الإجمالية 600 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 10 سدود و2 حاجز و8 خزانات أرضية بمدينة دهب بتكلفة بلغت حوالي 20 مليون جنيه، كما جرى إنشاء سد إعاقة بخزان أرضي بوادي النصب الأسفل بمدينة دهب بتكلفة قدرها 2.5 مليون جنيه وسد إعاقة آخر بوادي سعدي بتكلفة 900 ألف جنيه وحماية وادي زغرة التابع لمدينة دهب من أخطار السيول بهدف تخزين مياه السيول والاستفادة منها في أغراض الزراعة وتغذية الخزان الجوفي وحماية طريق "دهب - نويبع" من أخطار السيول بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 21.5 مليون جنيه.