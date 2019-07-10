شكّلت نيابة حدائق القبة لجنة فنية من محافظة القاهرة لمعاينة حريق كنيسة الأنبا بولا، وإعداد تقرير بتلفيات الحريق وحصر الخسائر، كما كلفت النيابة الأدلة الجنائية بأعمال الفحص وتحديد أسباب الحريق وموافاة النيابة بما انتهت إليه، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما استدعت النيابة عددا من عمال الكنيسة لسماع أقوالهم في الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ورجحت مصادر أمنية أنّ الحريق ناتج عن ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، موضحة أنّ الكلمة الأخيرة ستكون للأدلة الجنائية، فيما عاين فريق من النيابة مكان الحادث، وتبيّن وجود تلفيات كبيرة في الطابق الثاني الذي بدأت فيه النيران، وهو الطابق المسقوف بالأخشاب.