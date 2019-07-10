لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرين، في حادثي انقلاب سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، اليوم، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.

ووقع الحادث الأول، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9، ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بـ6 سيارات إلى موقع الحادث.

وتبين أن المتوفين هم: هبة حسنين همام إسماعيل 36 سنة، ومقيمة العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد إسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط، وجرى إيداعهم بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تبين أن المصابين هم: أبوزيد سيد محمد 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، سائق، أحمد عبدالرحمن محمد، 28 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، عامل، مصطفى بخيت أحمد، 16 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، أحمد عبدالحميد أحمد 40 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، علي ثابت عبد الرحيم 50 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، محمد رشاد محمد 28 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، أحمد رشاد محمد 28 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط، عيد أحمد راغب عيد 31 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، عفيفي محمد عفيفي 26 مقيم بمحافظة سوهاج، ونقلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة أجرة "سوزوكي"، جنوب نفق سنور بـ5 كيلو اتجاه محافظة المنيا.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: هاني فريد فاروق 29 سنة ومقيم بالجيزة، نجار، إبراهيم محمد حسن 22 سنة، ومقيم بإمبابة، آية طه أحمد محمد 20 سنة ومقيمة بإمبابة، أحمد محمد عبد الحميد 13 سنة، ومقيم بالقاهرة، محمد عبده حسن سنة والنصف ومقيم بالقاهرة، محمد محمد عنتر 40 سنة، سائق، ومقيم ببولاق.

ونقلت سيارات الإسعاف سارة محمد حسين 30 سنة، ومقيمة بالقاهرة، هانم وائل محمد عبد العزيز 7 سنوات مقيمة بالقاهرة، عفاف رمالي عثمان 50 سنة، مقيمة بالقاهرة، وفاء وائل محمد عبد العزيز 12 سنة مقيمة بالقاهرة، رودي عبده محمد حسن 4 سنوات مقيمة بالقاهرة، وعد وائل محمد عبد العزيز سنة والنصف مقيمة بالقاهرة، ونقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي.