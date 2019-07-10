قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديل المادة الأولى من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث أعفى المجلس، الأرباح والمقابل المادي الذي يحصل العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال دون تحديد للائحة التنفيذية للقانون.

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن المعايير الدولية تقول أنه لا اشتراكات للتأمينات علي الأرباح "واحنا دولة تسعي لجذب الاستثمارات، لأن منهج الجباية سيؤدي إلى هروب المستثمر في النهاية".

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، إن الحكومة قررت تطبيق اشتراكات التأمين على الأجر الشامل، لحل أزمة اختلاف نوعية الأجر للمخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بين الأجر المتغير والأٍساسي، ليتم توحيده في القانون كـ"أجر شامل".

وقال "معيط"، إن القانون سيخفف الأعباء على العامل وصاحب العمل بتخفيض الاشتراكات، وتحفيزهم على إدخال أكبر قدر من الأجر الذي يحصل عليه العامل لدعم نظام التأمينات، مشيرا إلى أن القانون بعد تطبيقه سيتعامل مع مرحلتين، ما قبل تطبيقه كنظام قديم، وما بعد تطبيقه كنظام جديد.