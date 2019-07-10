وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية، فى إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة لمحطات توليد الكهرباء، لضمان توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة.

وشدد «السيسى» خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرى الكهرباء والمالية، اليوم، على ضرورة تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية، والمضى قدماً فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مؤكداً أهمية تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين والاستخدامات المختلفة.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن جهود تطوير القطاع ساهمت فى تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، كما تطرق إلى خطة التوسع فى تركيب العدادات الذكية، وعرض الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية الكهربائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى، إلى جانب عرض آخر ما وصلت إليه مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصةً السودان، لتصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة، إضافة إلى مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

فى سياق آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال استقباله رئيس وزراء تنزانيا «قاسم ماجاليوا»، اليوم، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا، وتفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات، وتبادل الخبرات فى مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين.

وأكد «السيسى» أن مصر تتطلع للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة، خاصةً تنزانيا، فى ضوء التحديات العديدة التى تواجهها القارة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقى، والعمل الأفريقى المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التنزانى عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية والعميقة مع مصر، وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون لآفاق أرحب، مُبدياً إعجابه بمنطقة محور قناة السويس للتنمية، والعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته الأخيرة لهما، واصفاً إياهما بـ«النموذج الذى يُحتذى به للتنمية الشاملة».

وأشار إلى تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية فى تشييد عاصمة جديدة لتنزانيا، فيما أوضح «السيسى» أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مدينة ذكية وفق أحدث النظم العالمية، لكنها نموذج لصياغة واقع أفضل، يسهم فى تحول الحكومة إلى مرحلة جديدة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

السيسى: أتابع إنشاء سد"ستيجلر جورج" المُسند لشركات مصرية لضمان أفضل مستويات الأداء

من جهته، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن رئيس الوزراء التنزانى أشاد بالمشاركة المصرية الفعالة فى إنشاء سد «ستيجلر جورج» فى حوض نهر «روفيجى»، وفاز بعقد إنشائه تحالف لشركات مصرية، فيما أكد «السيسى» متابعته لمراحل التنفيذ، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء.