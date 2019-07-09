استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا، وبرفقته الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد يافت كاسونجا وزير الزراعة التنزاني.

حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، السيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

رحب الفريق مميش، بالوفد التنزاني، معبرا عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

وأكد مميش، أن مصر تعود مجددا لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الأفريقية وذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن ليتحول لواقع ملموس لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف المصريين على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع الأمثلة في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز.

وأكد أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاستفادة من عبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي بالاعتماد على مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستي بما يصب في صالح خدمة حركة التجارة العالمية.

من جهته أثنى قاسم ماجاليوا رئيس الوزراء التنزاني، على قوة العلاقات التنزانية المصرية، معبرا عن أمله في أن يكون ثمرة التعاون المشترك بين البلدين مزيدا من التقدم والرفعة لكلا البلدين.

وقدم رئيس الوزراء التنزاني، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، قائلا "أهنئكم على التقدم الكبير الذي حققتموه، وقناة السويس ومشاريع التنمية نموذج يحتذى به ونسير على خطى الدولة المصرية في التنمية".

كما أثنى على الجهود التنموية المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرص تنزانيا على السير على نفس الخطى المصرية.

شاهد الوفد، عرضا تقديميا عن تاريخ القناة، مستعرضا مراحل تطويرها المختلفة مرورا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة وكذلك مشاريع التنمية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والفرص الاستثمارية الواعدة بها.

وقدم الفريق مُهاب مميش، درع قناة السويس الجديدة إلى السيد قاسم رئيس الوزراء التنزاني، ثم اصطحب الوفد التنزاني في جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة لموقع الأنفاق بالإسماعيلية وتفقد المزارع السمكية بالقنطرة شرق.