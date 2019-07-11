يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت عمليات التنقيب في البحر المتوسط قبالة قبرص، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وحثت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، تركيا على تجنب زيادة التوترات بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل محتمل قبالة ساحل قبرص، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "تركيا بحاجة للالتزام بشكل صريح بعلاقات الجوار وتجنب أي مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوى".

وأعلن وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس، أنه تم إبلاغ الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.