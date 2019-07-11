نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد برنامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس، أعمال البرنامج التدريبي الإلكتروني، الذي تنفذه المحافظة لتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري على مهارات الحاسب الآلي، بمقر مديرية التربية والتعليم بالخارجة.

وقالت نائب المحافظ، إنها اطلعت على البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه عدد من العاملين بمديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والوحدات المحلية ومديرية الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، ووجهت بزياده أعداد المتدربين وصقل مهارات القيادة والإدارة وغيرها من المهارات التي تستهدف خلق كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع التحول التكنولوجي في إدارة مؤسسات الدولة.

وأضافت نائب المحافظ، أنها أشادت بجهود المديرية في توفير 8 سيارات جديدة بالتعاون مع صندوق تمويل ودعم المشروعات التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك بتكلفة تقدر بـ4 ملايين جنيه، لتيسير مهام المتابعة بالمراكز الإدارية المختلفة.