مذيعة تونسية تطالب المصريين بمساندة منتخب بلادها أمام مدغشقر

ناشدت التونسية أمينة مهدي، مُذيعة بقناة "القاهرة والناس"، جماهير كرة القدم المصرية، بمُساندة مُنتخب بلادها، في مباراته اليوم ضد مدغشقر، ضمن بطولة الأمم الإفريقية.

أمينة مهدي: عاوزين مساندة.. أنتم جدعان وكملوا معانا للآخر

وقالت "مهدي"، في فيديو "لايف" نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في حال حضور جميع أفراد الجالية التونسية، المباراة، لن تمتلئ المدرجات أيضًا بالقدر الكافي"، مناشدة المصريين بالتواجد في المدرجات ومساندة اللاعبين: "الكرة دون جمهور ليس لها قيمة، عاوزينكم في الاستاد.. ولو كسبنا هيكون لنا كلنا".

وأضافت أن مباراة تونس اليوم، هي الأهم له في رحلته بالأمم الأفريقية، لافتة إلى أن منتخب مدغشقر ظهر بمستوى مفاجئ في هذه البطولة: "إخنا خايفين واللاعيبة خايفة"، داعية إلى مساندة اللاعب فرجاني ساسي، الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر "عاوزين مساندة.. أنتم جدعان وكملوا معانا للآخر".