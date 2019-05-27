وفد من "القاهرة والناس" يلتقي "مكرم" لإلغار قرار وقف بث "شيخ الحارة"

كشفت مصادر مطلعة، أن وفدا من فضائية "القاهرة والناس" زار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس، في محاولة لإثناء المجلس عن قرار وقف بث برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقال مصدر مسؤول لـ"الوطن"، إن الوفد ترأسه رجل الأعمال صلاح دياب، أحد المساهمين في القناة، وطالب مكرم بإعادة النظر في القرار.

وأشار إلى أن اللقاء جاء بعدما أصدر المجلس قراره الجديد بوقف بث البرنامج على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والرقمية، وإنذار القناة بسحب الترخيص بسبب عدم تنفيذ قرار المجلس، الصادر أمس، الخاص بوقف بث "شيخ الحارة" لمدة شهر، حيث بثت القناة حلقة الدكتور مصطفى الفقي.

كان خلافا كبيرا نشب بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره الأخيرة استقالتها من القناة.

بدأت الأزمة بعدما عُرضت حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة "، الذي استضافت فيه وهبة الكاتبة ياسمين الخطيب.

وأبلغت "بسمة" إدارة القناة رفضها إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء عدد من الشخصيات العامة، وسردها تفاصيل خاصة بينها وبين هذه الشخصيات.

وفوجئت وهبة بإذاعة الحلقة، لتبلغ بعدها القناة بمنع إذاعة الإعادة في توقيتها، وحذف الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعه الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.