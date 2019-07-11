حرصت الحكومة على تثبيت أسعار 6 سلع وخدمات أساسية، وضمان عدم تأثرها جراء قرارها بتحريك سعر الوقود في الفترة الماضية، دعماً منها لمحدودي الدخل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، والتي أكدت انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس، بفضل تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.

وضمت قائمة السلع والخدمات التي تعهدت الحكومة بعدم زيادة أسعارها بعد تحريك أسعار الوقود، كلاً من: الأرز، والزيت، والسكر، والسجائر، وقطارات السكك الحديدية، و"رغيف العيش المدعم".

تعهدات الحكومة، جاءت في تقريرين لتوضيح الحقائق صادرين عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، فيما جاء التعهد بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية، على لسان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة أمس الأربعاء.

البداية كانت بتقرير لإعلامي مجلس الوزراء، صادر يوم السبت الماضي، جاء فيه أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء تُفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، فقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وأكد المركز، في توضيحه الذي نقله عن وزارة التموين، أن الوزارة مُستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

الوزارة تتعهد بتحمل فارق أسعار السولا للمخابز

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية، مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والعقوبات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

مصيلحي: لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع والمعروض أكثر من الطلب

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الأربعاء، قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليقاً عن إمكانية ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب تحريك سعر الوقود، إن المعروض أكثر من الطلب، وبالتالي لن ترتفع أسعار السلع الأساسية، مشيراً لوجود أكبر رصيد استراتيجي من السلع، سواء الأرز أو الزيت أو السكر.

"الوزراء": لا نية لزيادة أسعار السجائر المحلية أو المستوردة

واليوم أكدت رئاسة مجلس الوزراء، عدم وجود أي نية لتحريك أسعار السجائر سواء محلية الصنع أو المستوردة، ونقل المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء عن وزارة المالية، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز اليوم: "لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تماماً ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".

كما شدد المركز على عدم وجود أي اتجاه لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، ناقلاً عن وزارة النقل والمواصلات أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب.