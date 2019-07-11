صور.. "بنتلي" تصدر ثلاثية جديدة احتفالا بذكرى تأسيسها الـ100

احتفلت مؤسسة Bentley بالذكرى المئوية على إصدار أول نموذج من سيارتها في ميوز بلندن، وتهتم "بنتلي" بأدق التفاصيل من أجل "بناء سيارة سريعة، سيارة جيدة، الأفضل في فئتها".

وظلت هذه الرغبة في قلب رؤية بنتلي منذ إنشائها، وصولا إلى السيارات القوية والرائعة التي أصدرتها في العصر الحديث، ويجري تصميم سيارات "بنتلي" الاستثنائية دائمًا من قبل أصحاب خبرة عالمية، وتصنع كل سيارة من مصنع بنتلي في كرو، في شمال غرب إنجلترا، بواسطة فريق يضم أكثر من 4000 رجل وامرأة، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ"بنتلي".

ويساعد سائقو Bentley دائمًا على الارتقاء بسيارتهم إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى، بدءًا من بنتلي بويز، وبنتلي جيرلز في العشرينيات من القرن الماضي، وحتى التصميمات التي وصلت إليها بنتلي في عصرنا هذا.

وبمناسبة احتفال "بنتلي" بالذكرى المئوية لتأسيسها، ابتكر فريق Mulliner ثلاثية من الإصدارات المحدودة النادرة والرائعة "Mulsanne W.O وCONTINENTAL GT NUMBER 9 EDITION وBentley EXP 100 GT"، التي تشيد ببعض سيارات بنتلي الأكثر شهرة - والأشخاص الرائدين وراءها.

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