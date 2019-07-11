قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الميليشيات الإرهابية الليبية حاولت اغتيال قادة الجيش أثناء مشاركتهم في جنازة عسكرية، حيث استهدفوا الجنازة بسيارة مفخخة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لقائد قوات الصاعقة الليبية المصاب في الحادث جيدة للغاية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن تركيا تتآمر بشكل مستمر ضد ليبيا، لافتًا إلى أنها تدعم الميليشيات الإرهابية بالسلاح، كما طالب باتخاذ موقف دولي ضد ما تفعله في ليبيا.

وقال بكري إن العرب فرضوا العزلة على النظام القطري، لأنه يرتكب الجرائم ضدهم وينفذ نظرية الفوضى الخلاقة، ويدعم الإرهاب في سوريا وليبيا ومصر والعراق واليمن.

وتابع أن قطر تستضيف دعاة الإرهاب والتطرف، مثل الإخواني الهارب يوسف القرضاوي، الذي دائما ما يصدر فتاوى القتل والإرهاب: "كان يفترض على ترامب ألا يمد يده إلى تميم، لكنه فعلها إلى المال، وشاهدنا كيف كان عنجهيًا ويستهتر بالعرب".

وواصل: "فضائح قطر لا تتوقف، ومحلل إسرائيلي بارز ذهب إلى أن قطر كان لها دورًا بارزًا في صياغة العلاقة بين إسرائيل والجماعات الإسلامية، خاصة حماس، وأن تكون الأخيرة حزام أمان للكيان الصهيوني".