أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، عن عقد امتحان المسابقة الموحدة لكل من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بإحدى كليات (التجارة، الزراعة، الحقوق)، والطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، فى صورة اختبار إلكترونى موحّد فى سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الامتحانات ستعقد فى تمام التاسعة والنصف صباحاً موحدة بين جميع الكليات، على أن يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكترونى www.scu.eg ابتداءً من الأحد الموافق 14 يوليو الجارى حتى الخميس الموافق 15 أغسطس، وتسلم الطلبات يدوياً للكلية الملحق بها الطالب، ابتداء من الأحد الموافق 28 يوليو حتى الخميس الموافق 29/8/2019، ويتم فتح التقديم يدوياً فقط لطلاب الدور الثانى والذين يحملون استمارة تقديم من على الموقع الإلكترونى اعتباراً من الأحد الموافق 1 سبتمبر، وحتى الخميس 5 من الشهر نفسه، على أن يكون مكان التقدم والامتحان طبقاً لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب، حسب محافظة الرقم القومى والمعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية، الزراعية، التجارية «شعبة القانون») للالتحاق بإحدى كليات (التجارة، الزراعة، الحقوق)، سيكون موعد تلقى الطلبات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 29 من الشهر ذاته، على أن تشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة التخرج أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومى، و(3) صور شخصية، وبالنسبة لشعبة القانون فسيتم تسليم الطلبات بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة، سيتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجى أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، على أن تكون مواعيد تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 28 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس.

70 ألف طالب يسجلون فى "اختبارات القدرات"

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن نظام الاختبارات لمعادلة الشهادات الفنية هو نظام متبع منذ سنوات، موضحاً أن ما تم استحداثه هذا العام هو توحيدها من خلال الاختبارات الإلكترونية الموحدة لجميع الشعب بالكليات، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأضاف «عطا»، لـ«الوطن»، أن «عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن -فى اليوم السادس منذ فتح الباب- إلى 70 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019- 2020».

وقال الدكتور عماد العزباوى، عميد كلية التربية الرياضية جامعة عين شمس، إن الكلية استقبلت منذ بدء الاختبارات السبت الماضى أكثر من 500 طالب قاموا بأدائها، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 300 طالب سجلوا عبر الموقع الإلكترونى وجارٍ تحديد مواعيد الاختبارات لهم. وأكد «العزباوى»، لـ«الوطن»، أن «الكلية وضعت خطة وبرنامجاً زمنياً للاختبارات للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق موزعة بين أيام الأسبوع».

جامعة عين شمس تدشن موقعاً إلكترونياً لطلاب "الثانوية"

ودشنت جامعة عين شمس موقعاً إلكترونياً جديداً لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة للتعريف بحزمة البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتى علمى «رياضة وعلوم» والشعبة الأدبية، ويأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات الجامعات لموسم التنسيق الإلكترونى.

ويضم الموقع تعريفاً بأهداف البرامج ومميزات الالتحاق بها، وكذلك شروط التقدم لها، كما يمكن التواصل مع المسئولين من خلال البريد الإلكترونى المسجل على الموقع.

كما يطوف بك الموقع فى جولة تعريفية شيقة بمختلف الشراكات الدولية لكليات الجامعة مع نظيراتها حول العالم، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات التى تطلق ولأول مرة فرصة الالتحاق ببرنامج اللغة البرتغالية للعام الجامعى 2019/2020، ليكون الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية بالشراكة مع جامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.