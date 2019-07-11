أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، بدائرة مركز وادي النطرون في البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا، من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة عند الكيلو 73 اتجاه القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة على جانب الطريق.

وتبين إصابة كل 4 أفراد من أسرة واحدة، ويقيمون في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وهم:

1- "نادية. لطفي" 45 سنة، ربة منزل، بكدمات متفرقة في الجسم.

2- "أمنية. س. ف" 17 سنة، ربة منزل، بكدمات متفرقة في الجسم.

3- "محمود. ن. ف" 13 سنة، بجرح في الأذن، وكدمات متفرقة بالجسم.

4- "وردة. ع. ع" 40 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لإسعافهم.

وحرر محضر بالواقعة.