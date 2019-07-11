قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن قاعدة البيانات التي تمتلكها الحكومة ثرية وغنية بالمعلومات القيمة التي تستخدم في دعم عمليات اتخاذ القرار.

وأضاف "الرفاعي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية:"نحافظ على سرية بلاغات المواطنين، ولا يتم حل المشكلات بدون تسريب، المنظومة متصلة بقاعدة بيانات الرقم القومي، حتى نتيقن من صحة وصدق البيانات".

وناشد الرفاعي، المواطنين، الإفصاح عن هويتهم خلال تقديم الشكاوي، لافتًا إلى أن بعض المواطنين لا تتوفر لديهم الثقة في الأجهزة الحكومية، لذلك ينتحلون شخصيات أخرى أو يرفضون الإفصاح عن هويتهم، مشددًا على أن بعض الشكاوى لا يجوز البت فيها إلا بعد التعرف على هوية مقدمها.

وذكر الرفاعي إن المنظومة تلقت الكثير من الشكاوى المتصلة بالسلع التموينية، لافتًا إلى بذل جهود كبيرة في فحصها والرد عليها، وتابع أن الدولة تسعى لتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، حتى يصل إلى مستحقيه.