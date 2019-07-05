قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات ووجهته إلى المرتبات والمعاشات والصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر أنفقت حوالي تريليون و300 دولار على دعم المحروقات خلال آخر 5 سنوات، موضحًا أن نصفهم أنفق على البنزين فقط، وهو ضعف دعم المواد الغذائية.

وتابع: "استضفت وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، كان دايمًا يقولي إننا بنشرب بنزين وبنصرف عليه من اللازم، ولو كنا بنرفع الدعم بالتدريج في آخر 30 سنة مكناش حسينا بكل ده، وفي الآخر الدعم متحطش في جيب الدولة".

واستطرد: "ما حدث كان صعبًا على المواطنين، وهذا الجيل سيحمل على كاهله عبء رفع الدعم، حيث سيستفيد أبنائه وأحفاده، وكل الأجيال المقبلة ستعيش حياة أفضل".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.