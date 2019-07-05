أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات وخطتها لترشيد وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

فضلاً عن استخدام هذه الأموال فى زيادة أجور الموظفين والمعاشات وتطوير البنية التحتية ورفع وتطوير منظومة الصحة والتى بدأت بإطلاق عدة مبادرات أخرها بدأ مشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد وكشف بيان لـ«البترول» أسعار الوقود الجديدة، حيث أصبح سعر «البوتاجاز المنزلى» 65 جنيهاً للأسطوانة، وسعر الأسطوانة «التجارى» 130 جنيهاً، كما بلغ سعر لتر «بنزين 95» 9 جنيهات، و«بنزين 92» أصبح سعره 8 جنيهات للتر، بينما أصبح سعر «بنزين 80»، 6.75 جنيه للتر، وبلغ سعر الكيروسين 6.75 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر.

ووفقاً للبيان، بلغ سعر المازوت (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربائية، كما شملت الزيادة سعر الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ستُحاسب الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) بقيمة 235 قرشاً/ م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60م3) 310 قروش/ م3، والشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرشاً/ م3.

وعقب تحريك أسعار الوقود شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس والتاكسى، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، وذلك فى اجتماع اليوم بـ«الفيديو كونفرانس» بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

ونبّه رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحّدة، ولا تحدث مشكلات.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا وجود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحدّدة.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة، أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎، وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات، لإعلانها فى المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى، كما تم إرسالها إلى وسائل الإعلام، بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة، ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.

رئيس الوزراء يطلب التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات.. وتكثيف حملات "المرور والتموين"

وأكد المتحدث الرسمى أن التقارير، وكذا جميع المحافظين، أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود، وكذا أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، وتم التشديد على زيادتها فى المناطق التى تشهد تكدّسات وزحاماً حالياً، مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات، فى ظل التعامل بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء شدد أيضاً على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة حالة النقل الداخلى والخارجى فى المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الأوتوبيسات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أى طارئ.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن عدداً من المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات من البنزين المخزّنة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا هذه المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء صباح اليوم (الجمعة) الموافق ٥ يوليو ٢٠١٩ بمشاركة ممثلى وزارات (الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل) وممثلى عدد من الجهات.

وتتولى غرفة العمليات المركزية التنسيق والمتابعة مع جميع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولاً بأول على مدار الساعة من خلال خطوط ربط البيانات وشبكة المؤتمرات المرئية (فيديو كونفرانس) بعدد ٥٦ جهة، كما تم رفع درجة استعداد غرف العمليات وإدارة الأزمات بجميع المحافظات، والوزارات والجهات المعنية، بهدف التأكد من انتظام العمل فى جميع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووسائل نقل وغيرها.

أسعار الوقود الجديدة

9 جنيهات للتر بنزين 95

8 جنيهات للتر بنزين 92

6.75 جنيه للتر بنزين 80

6.75 جنيه للتر السولار

6.75 جنيه للتر الكيروسين

4500 جنيه للطن المازوت (للأسمنت والطوب)

65 جنيهاً للأسطوانة البوتاجاز المنزلى

130 جنيهاً للأسطوانة البوتاجاز التجارى

الغاز الطبيعى للمنازل

الشريحة الأولى

(من صفر - 30 متراً مكعباً)

235 قرشاً/م3

الشريحة الثانية

(ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3)

310 قروش/م3

الشريحة الثالثة

(ما يزيد على 60 متراً مكعباً)

360 قرشاً/م3