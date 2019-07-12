300 مهندس مدني يفشلون في اجتياز مسابقة "مياه الشرب" بالغربية

قال عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة أعلنت عن مسابقة لتعيين 35 مهندسا لفرع الشركة، لشغل وظائف مهندسين في تخصصات كهرباء وميكانيكا ومدني.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن المسابقة تقدم لها 300 مهندس مدني و150 مهندس كهرباء، و100 ميكانيكا، وتم إجراء الامتحان ولم ينجح أحد من الـ 300 مهندس مدني.

وتابع أن درجة النجاح هي 70%، ولم يحصل أحد من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدني من الـ 70%، مشيرا إلى أن عددا بسيطا جدا المتقدمين لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا وكهرباء تخطوا رقم النجاح.

وأكد: "الواقعة غريبة ولم تمر علي قبل ذلك، وكل المتقدمين لشغل هذه الوظائف أعمارهم أقل من 30 عاما، وخريجو الجامعات لا يمارسون أعمالا في تخصصاتهم، ليكونوا مستعدين لمثل هذه الاختبارات".