رحل مترجم ولاد العم بعد الممر.. رموز "العبرية" يودعون منصور عبدالوهاب

قدم أساتذة وباحثو ودارسو اللغة العبرية واجب العزاء في الدكتور منصور عبدالوهاب، رئيس مجلس قسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأحد أعمدة اللغة العبرية في مصر والوطن العربي، الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع مرض السرطان.

عبدالوهاب الذي عمل مترجما سياسيا للغة العبرية بمؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منذ عام 1999 وحتى عام 2010، اشتهر بوجهه البشوش وصوته الهادئ الذي اعتاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس سماعه أثناء تعلمهم اللغة العبرية على يد رجل لا يقل تأثيرا عن رفاعة رافع الطهطاوي، نظرا لدوره في النهوض بتعليم العبرية داخل جدران الكلية العتيقة.

وقدم كل من الدكتور حسن علي حسن، المترجم الإعلامي للغة العبرية في رئاسة الجمهورية سابقا، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية، والدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الأدب العبري المعاصر بكلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة تدريس كلية الألسن بجامعة عين شمس، واجب العزاء في الدكتور منصور عبدالوهاب، بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

وعمل الدكتور منصور عبدالوهاب رئيسا لقسم الترجمة العبرية للمنظمة العربية المناهضة للتمييز، وظهر على شاشات التلفاز محللا سياسيا في الصراع العربي الإسرائيلي، ومترجما بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما قدم عادل مصطفى رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، واجب العزاء في وفاة الدكتور منصور عبدالوهاب، كما حضر عدد من مذيعي الإذاعات الموجهة.

وشارك في العزاء كل من الدكتور جمال الشاذلي أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الأداب في جامعة القاهرة ومدير مركز الدراسات الشرقية بالجامعة، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.

وقدم الدكتور عبدالله رمزي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم نصر خبير الشؤون الإسرائيلية بجامعة طنطا واجب العزاء في وفاة الدكتور عبدالوهاب منصور، عميد اللغة العبرية.

ويعد كتاب "فتاوى الحاخامات" نتاج خمسة أعوام بحث للدكتور منصور عبدالوهاب، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مرجعا لمكامن فكر وقاعدة التطرف والنزعة الإرهابية في المجتمع الإسرائيلي.

ونبه عبدالوهاب إلى أن الفتاوى في هذا المجتمع تحتل مكانة عليا وتمثل مرجعا وعقيدة لأفراده، مؤدية إلى تشكل سلوكه ومفاهيمه الجماعية والفردية تجاه القضايا الكبرى، سواء كانت تشريعية تتعلق بالحياة اليومية لليهودي أو الإسرائيلي، أو أخرى ترتبط بأمور العبادات.

وقدم "فتاوى الحاخامات" في إطار رؤية تحليلية موضوعية، وضح معها أنها ولّدت نزعة تطرف قوي أصبح بدوره جزءا لا يتجزأ من مكونات العنصرية الإسرائيلية وكراهية الاحتلال للعرب والمسلمين، بل الحقد على جميع من هم ليسوا يهوداً، أو من يسمونهم "الأغيار".

عزاء الدكتور منصور عبدالوهاب حضر فيه كل من يهتم ويدرس اللغة العبرية، من جميع الأجيال، فحرص الطلاب والأساتذة وعلماء اللغة على تقديم واجب العزاء، في الرجل الذي ناقش وأشرف علميا على رسائل الماجستير والدكتوراه لأجيال متعاقبة.

وشارك الدكتور منصور عبدالوهاب في العديد من الأعمال الفنية التي ارتبطت بإسرائيل سواء في حرب أكتوبر أو نكسة 1967 أو جاسوسية، مثل فيلم "ولاد العم" ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، وأخيرا فيلم "الممر"، الذي أشرف فيه على اللغة العبرية وقام بالتمثيل فيه أيضا.