يحدث اليوم.. الزمالك يواجه أمونيا والأوقاف تطلق القافلة الدعوية الرابعة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة، 12 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

وزارة الأوقاف تطلق القافلة الدعوية الرابعة

تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من مشيخة الأزهر الشريف ،في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية في مرسى مطروح

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية بمدينة مرسى مطروح.

بدء أولى فعاليات التجمع الأول لمحبي رياضة سباقات السيارات والدراجات النارية في مصر

تنطلق أولى فعاليات التجمع الأول من نوعه لمحبي رياضة سباقات السيارات والدراجات النارية في مصر، بمشاركة أكثر من 500 سيارة ودراجة، بهدف تنفيذ أكبر عرض لسيارات السباقات في العالم، في إطار تنشيط السياحة في مصر.

حفل الفنان هاني شنودة وفرقته بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفل فني للفنان الكبير " هاني شنودة" وفرقته الموسيقية.

مباراة الإسماعيلي والمصري الودية ضمن الإستعداد للموسم الجديد

يلعب فريق الإسماعيلي مباراة ودية مع المصري، على ملعب الإسماعيلية الرئيسي، ضمن برنامج استعداداته للموسم الجديد.

مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي في آخر مباراة ودية بقبرص

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نظيره أمونيا القبرصي، في آخر وديات الفريق بمعسكره الخارجي بقبرص.