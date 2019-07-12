تأخر إقلاع 7 رحلات دولية عن موعد الإقلاع المقرر بجداول التشغيل لأكثر من ساعة، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة خطوط إيروفلوت الروسية رقم 401 المتجهة إلى موسكو، تأخر إقلاعها، وأيضا رحلات الخطوط الايطالية رقم 802 المتجهة إلى مدينة ميلان، ورحلة الخطوط الأثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، بسبب أعمال الصيانة للرحلات.

وأضافت المصادر، إلى تأخر رحلة طيران النيل رقم 117 والمتجهة إلى مدينة تبوك، ورحلة طيران فلاي ناس رقم 566 المتجهة إلى مدينة جدة، وأيضا رحلة الخطوط الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت، بينما تأخرت رحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس، بسبب ظروف تشغيل الرحلات.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.