أعلن بنك CIB عبر الموقع الرسمي له حاجته لشغل وظائف شاغرة بفروع البنك، وتستعرض "الوطن" الوظائف والشروط المطلوبة، وطريقة التقديم، كالتالي:

HR Help Desk Agent

ويشترط الخبرة من سنة لسنتين، والحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.

Service Desk Technical Analyst

ويشترط الخبرة حتى سنتين كحد أقصى، والتخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.

Direct Sales Agent

ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.