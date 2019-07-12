أعلن بنك CIB عبر الموقع الرسمي له حاجته لشغل وظائف شاغرة بفروع البنك، وتستعرض "الوطن" الوظائف والشروط المطلوبة، وطريقة التقديم، كالتالي:
HR Help Desk Agent
ويشترط الخبرة من سنة لسنتين، والحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.
Service Desk Technical Analyst
ويشترط الخبرة حتى سنتين كحد أقصى، والتخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.
Direct Sales Agent
ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.