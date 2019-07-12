أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم، على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستسفى وادي النطرون، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأخطر اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 140 اتجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص، تبين لضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "رامي ع. ف."، 23 سنة، و"ملاك ف. ع." 32 سنة، مقيم بالجيزة، و"مارون ب. ن." 18 سنة، و"جرجس ف. ع." 35 سنة، و"كرولس ج. ف." 3 سنوات، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة.