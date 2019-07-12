نعى المخرج داوود عبد السيد، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية، اليوم، قائلا إنه كان بمثابة علامة مهمة في الثقافة السينمائية، حيث سعى إلى نشرها عبر وسائل الإعلام المُختلفة، لا سيما من خلال برامجه في التليفزيون المصري.

وأشار "داوود" لـ"الوطن"، إلى أن الراحل أثرى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أيضًا بعلامات مضيئة، فضلًا عن تأسيسه مع مجموعة من مُحبي السينما لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوربية.

وأكد أن "رزق الله" كان عاشقًا للسينما، وكرّس حياته كلها لهذا الفن، فعقله بمثابة أرشيف ضخم لكل الأفلام وصُنّاعها، لافتًا إلى أن تكريمه في الدورة الماضية لـ"القاهرة السينمائي"، جاءت في وقت متأخر، لكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا، كما أن حديث الناس عنه في الساعات الماضية بمثابة تكريم له ولأعماله: "كل شخص حاليًا وإن لم يكن مُحبًا للسينما، يُدرك جيدًا من هو يوسف شريف رزق الله".

وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل، بعد صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.

وغيَّب الموت عن عالمنا، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.