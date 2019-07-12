أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، علاج 490 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة باسم "إيدز النخيل".

وأضاف المرسي أن المديرية شكلت لجان فنية تتولى متابعة أشجار النخيل من خلال المرور عليه، بالإضافة إلي تدريب المزارع علي كيفية معرفة الإصابة بالحشرة من عدمه، وطرق المكافحة والوقاية والعلاج، من خلال عدة لقاءات إرشادية نفذتها المديرية.

وأكد أن المديرية فحصت 18010 نخلات ورصد إصابة 621 نخلة بالمرض، ونجحت في علاج 490 نخلة أخري، بينما وصل عدد النخيل المقلع إلى 131 نخلة، كما وفرت 300 لتر من مبيد " التابفان"؛ لعلاج الإصابة بالمرض.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، توزيع 1775 طن أسمدة على مزارعي المحافظة بمراكزها الخمسة، منها 1241.100 طن أسمدة يوريا، و533.900 طن أسمدة نترات على المزارعين من خلال الكوبونات وبطاقة الحيازة الزراعية، مضيفا أن المديرية لديها رصيد كافٍ من الأسمدة الزراعية بواقع 1946.250 طن من سماد اليوريا، و484.150 طن من سماد النترات.