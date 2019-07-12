بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، توفي المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، في أحد مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها مع شقيقه ووالدته، حسبما أعلن المخرج يسري نصرالله، صباح اليوم.

وكتب نصرالله، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: " شهدي سرور ويوسف شريف رزق الله.. اتنين من أرق وأعذب الناس سابونا النهاردة.. يوم حزين".

شهدي سرور، هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وشارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله عام 1998، واتجه بعدها للعمل في تصميم موقع جريدة "الأهرام ويكلي"، وهي صحيفة أسبوعية تصدر باللغة الإنجليزية عن مؤسسة الأهرام الحكومية وأحد أبرز المواقع الصحفية آنذاك، إلى جانب عمله في تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند حتى توفي هناك.

في يونيو الماضي، أثار منشور كتبه فريد شقيقه، يتوجه فيه باستغاثة لإنقاذ حياة الراحل شهدي سرور، الذي كان يقبع في أحد مستشفيات الهند، حيث يعالج من تداعيات مرض سرطان الرئة.

وكتب ابن نجيب سرور عبر "فيس بوك": "ساعدنا لإنقاذ حياة شهدي.. عائلة نجيب سرور تطلب مساعدتكم، إلى مصر والمصريين وأصدقائنا حول العالم.. كل الذين عرفونا، وكل الذين أحبوا نجيب سرور: أنا على وشك فقدان أخي الذي يقاتل من أجل الحياة يقاتل ضد سرطان شرس أؤمن بإرادة الحياة لديه، وأؤمن بإمكانية النصر في هذه المعركة، ولكن هذا غير ممكن دون مساعدتكم بشكل عاجل".

استغاثات أسرة شهدي سرور، أثارت اهتمام الوسط الثقافي، وأجرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اتصالا هاتفيا للتواصل مع عائلة "سرور"، للوقوف على آخر مستجدات الحالة، وبحث الطريقة المناسبة لمساعدته، إلا أن الحالة الصحية لشهدي كانت متأخرة وتوفي اليوم في أحد مستشفيات الهند.