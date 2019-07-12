أصيبت ربة منزل مقيمة بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بطلق ناري رش خرطوش بطريق الخطأ، خرجت من سلاح ناري خاص بخفير نظامي مكلف بتأمين مكتب بريد القرية، أثناء إجرائه احتياطات أمن السلاح، حرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخفير وعرضه على النيابة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد. ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف، بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، بمركز بني سويف، وقيامه بإجراء احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابت ربة منزل تدعى "حنان. ر . ع"، 31 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية شريف باشا، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين من التحريات الأولية ومن خلال توقيع الكشف الطبي عليها، إصابتها برش خرطوش بالقدم، وحالتها العامة جيدة، وبسؤال المجني عليها قالت إنها أثناء بيعها الخضراوات أمام مكتب بريد شريف باشا فوجئت بطلقة تصيبها بالخطأ، ولم تتهم الخفير النظامي بالتعمد في إحداث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

وأمر مدير الأمن، بالتحفظ على السلاح وهو عبارة عن بندقية خرطوش، واتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الخفير، وتحرير محضر رقم 11771 جنح مركز بني سويف، وتولت النيابة العامة التحقيق.