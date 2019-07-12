أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، حرص بنك ناصر الاجتماعي على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالي، والتوسع داخل كافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر.

وقالت الوزارة في بيان، إن هناك خطة لتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة، وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني، وشراء ماكينات الصرف، لافتة إلى أنه تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، من عملاء البنك في كافة الفروع، تيسيرا عليهم خلال تواجدهم بالبنك.

وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، العضو المنتدب، إن هناك خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر المنتشرة في كافة المحافظات من خلال تطوير الفروع، وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع، سعيا لتقديم خدمات أفضل للعملاء الحاليين والمرتقبين، وفقا لخطة عمل مرحلية ممنهجة.

وأكد أنه تم تطوير 50 فرعا للبنك، منها فرع المنصورة القديم، وفرع الفيوم، وفرع عرابي بمحافظة الإسكندرية، وفرع دمنهور، وفرع أسوان، وفرع الإسماعلية، وفرع السادات، وفرع أبوعزيز بالمنيا، إلى جانب تطوير 17 فرعا خلال الفترة المقبلة، وتطوير باقي الفروع تباعًا، ليشمل كافة الفروع البالغ عددها 94 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف فاروق أنه تم الانتهاء من إنشاء فرعين جدد للبنك، هما فرع كينج مريوط بالإسكندرية، وفرع أبوتيج بأسيوط، وأنه جاري العمل على إنشاء مركزا رئيسيا جديدا بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 2600 متر، بالإضافة إلى 5 أفرع جديدة هي فرع طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، وفرع أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وفرع بني سويف الجديدة، مؤكدا أن عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة تأتي من خلال دراسة جغرافية لتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة التي تحتاج إلى توافر الخدمة البنكية بها.