قال الدكتور أحمد محمد حسني الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بدء من غدا السبت وحتى 20/7/2019، تنطلق اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وتشمل "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية:كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة".

وأوضح الحيوي لـ"الوطن"، أن الاختبارات تتكون من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، لافتا إلى أن مدة الاختبار تبلغ ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪؜ من الدرجة النهائية.

وأكد أن الاختبارات لا تحتاج من الطلاب الراغبين في أدائها أي دورات تدريبية أو تأهيلية للتعامل معها، مشيرا إلى أنها تعتمد على ما اكتسبه الطالب خلال فترة دراسته، مناشدا إياهم بتوخي الحذر من أي كيانات وهمية تدعي انتسابها لوزارتي التعليم تروج لإعطاء دروس أو كورسات تدريبية للتأهل والنجاح فيها.