كشفت الفنانة مايان السيد، تفاصيل مشاركتها في فيلم "حرب كرموز"، مع النجم أمير كرارة، والنجمة غادة عبدالرازق، مشيرةً إلى أنها وافقت على الفور، عندما أخبرها المخرج بيتر ميمي بمشاركة "كرارة".

وأضافت مايان، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "بيتر ميمي قالي بثق فيكي، وعملنا بروفات كتير، واتدربت على اللكنة الإسكندرانية القديمة".

وتابعت أن معظم مشاهدها في الفيلم جمعتها مع النجمة غادة عبدالرازق: "هذا الشيء أسعدني جدًا، فأنا أعشقها، لكنها خافت مني بعدما بالغت في توجيه القبلات والتحيات إليها، ودائمًا ما كنت أخبرها أنني أحبها".

وأعربت مايان، عن تمنيها أن تصبح فنانة شاملة، مشيرةً إلى أنها تجيد الرقص والغناء، لكنها تحتاج أن تتدرب كثيرًا على الغناء، حيث أدت أغنية "يا واد تقيل"، للفنانة الراحلة سعاد، على الهواء.