مايان السيد عن مشاركتها في "فكرة بمليون جنيه": "علي ربيع كلمني بنفسه"

كشفت الفنانة مايان السيد، كواليس مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع الفنان علي ربيع، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت "مايان"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "فجأة لقيت شركة الإنتاج بتكلمني، وقالولي علي ربيع عايزك، فانا استغربت وقلت هو بنفسه هيكلمني؟!".

وأضافت، أن علي ربيع طلب مقابلتها ليتحدث معها بشأن المشاركة في المسلسل: "قالي إنه عرفني من فيديو على انستجرام وكنت برقص على أغنية مافيا، وحس إن روحي هتبقى حلوة معاه".

وتابعت أنه كان كثير المزاح، الأمر الذي جعلها تضحك بشكل مستمر خلال كواليس تصوير المسلسل: "كنت بضحك بجد، ومشهد الولادة غطيت نفسي بالبطانية عشان أعرف أضحك تحتها، لأني كنت ميتة من الضحك".