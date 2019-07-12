اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، طرح أعمال الإنارة بعاصمة المحافظة في مناقصة عامة وتشكيل لجان وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل عملية، بناءً على ما ورد في كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة في 2 يوليو الماضي، بشأن اعتماد مشروعات برامج التنمية المحلية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بمبلغ مليوني و392 ألف جنيه.

وقال المحافظ، في بيان له، إنه سيتم شراء مهمات كهرباء وإنارة مدينة كفر الشيخ وقرى المركز على عمليتين وهم؛ العملية الأولى شراء مهمات كهرباء وإنارة بحي شرق وغرب مدينة كفرالشيخ وقرى المركز بمبلغ مليون و592 ألف جنيه، والعملية الثانية استكمال إنارة جزء من طريق الكوبري الأزرق - دقميرة - سيدى غازى أعمدة بمشتملاتها بمبلغ 800 ألف جنيه، وذلك إعمالاً للقانون رقم 182 لسنة 2018م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبما يقتضيه الصالح العام وبما لا يخالف القانون.