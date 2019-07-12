التحفظ على فيديو سقوط "فتاة المقطم" من الطابق الرابع

واصلت النيابة العامة التحقيق فى واقعة سقوط فتاة من الطابق الرابع في إحدى العقارات بمنطقة المقطم، وتحفظت على الفيديو المتداول عبر "فيس بوك" لفحصه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن حالة الفتاة المصابة، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وكشف مصدر بمديرية أمن القاهرة، حقيقة الفيديو، قائلا، "إن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من عقار بالطابق الرابع، وتبين بعد الانتقال إلى مكان الواقعة العثور على سمر ناجح، 21 سنة، ملقاة على الأرض وتعاني من بعض الكسور، وتم نقلها إلى مستشفى المقطم، لإسعافها".

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة من محافظة القليوبية، وكانت في زيارة لصديقتها المقيم بـ"الشقة" محل الواقعة، وأضافت أنه "أثناء الهزار اختل توازن الفتاة وسقطت من شرفة الشقة".

وبسؤال المجني عليها داخل المستشفى أيدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في سقوطها، وأضافت أن شيماء، صاحبة الشقة، صديقتها، وذهبت إليها للنزول معها إلى السوق، لشراء بعض الأغراض الخاصة بها، وأنها تتبادل الزيارات معها باستمرار.

وكان رواد التواصل الاجتماعي، قد نشروا فيديو يوضح سقوط فتاة على الأرض وتجمع بعض الأهالي، وزعم ناشر الفيديو أن "الفتاة سقطت من شرفة (الشقة) مقيدة اليدين والقدمين، وأنها أثناء هربها من حفلة اغتصاب جماعي قررت الهرب بالقفز من شرفة الشقة".