تركيا: صفقة "إس 400" الروسية لا تعني تغيير بتوجه أنقرة الاستراتيجي

بحث وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، هاتفيا صفقة إس 400 الروسية، وذلك حسبما نقلت فضائية "الحدث".

وقال وزير الدفاع التركي إنه أبلغ نظيره الأمريكي اهتمام تركيا بمعاودة بحث الصفقة، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور أنقرة الأسبوع المقبل لمناقشة المنطقة الآمنة بسوريا. وأضاف أن صفقة إس 400 الروسية لا تعني تغيير توجه أنقرة الاستراتيجي.

وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة، الدولة العضو في الناتو، ستواجه عقوبات اقتصادية، فضلا عن حرمانها من مشروع تطوير مقاتلة "إف 35" الأمريكية، الأغلى في العالم.